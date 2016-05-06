Вашингтон, 6 мая, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Более 20% граждан США (примерно каждый пятый) придерживается мнения, что Россия представляет для США «серьезную угрозу». Таковы результаты социологического опроса, проведённого телеканалом CNN и исследовательской службой ORC.

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Менее половины (40%) жителей страны считают, что Россия представляет для США «умеренную» угрозу, а 22% опрошенных уверены, что «небольшую». 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Отметим, что участникам соцопроса предложили определить, насколько, по их мнению, опасны для США РФ, Китай, Иран, КНДР и террористическая группировка «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ).

Респондентам было предоставлено 4 варианта ответа: «никакой опасности», «незначительная угроза», «серьезная угроза», а также «очень сильная угроза».

Так, самую высокую степень опасности со стороны террористической группировки ИГ увидели 73% опрошенных. Безопасной для США эту организацию считают только 5% жителей США.

Кроме того, Иран и КНДР «серьёзно» опасаются 43% респондентов, Китая — 24%, отмечают «Новости Америки».