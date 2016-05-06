Вашингтон, 6 мая, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Положение США на международной арене характеризуется наличием у Вашингтона огромной сети союзов. Так, Белый дом поддерживает близкие связи с каждой крупной развитой страной, даже с Россией и Китаем, — этим не могут похвастаться немногочисленные потенциальные противники Вашингтона.

Кукрыниксы. НАТО

К сожалению, набирать себе союзников — дело затратное, и, что важнее, часто военная и иная поддержка США своих друзей превращает союзников в нахлебников, которые следуют принципу, зачем делать самому, если за тебя это сделают другие. Не пора ли Белому дому избавиться от союзников-нахлебников, не желающих разделять с США тяготы поддержания международной безопасности, пишет Даг Бендоу в статье для National Interest.

Руководство США, по всей видимости, понимает плачевность сложившейся ситуации. Об этом может свидетельствовать недавнее высказывание президента США Барака Обамы, когда он назвал Саудовскую Аравию, где вооруженные силы США рассматривают в качестве телохранителей ближневосточного государства, страной — иждивенцем США.

Тем не менее, отмечает автор, нужно отдать Королевству Саудовская Аравия должное. Эр-Рияд, чувствуя, что приверженность администрации Обамы убывает, стал вкладывать больше средств в свои вооруженные силы.

Такой же стратегии придерживается и Япония, которая, затрачивая лишь 1% от ВВП на протяжении всей холодной войны, когда Токио противостояли Советский Союз и маоистский Китай, теперь стремится делать больше, поскольку в Токио опасаются, что Вашингтон, может, не пойдет на конфронтацию с Пекином из-за островов в Южно-Китайском море.

Совсем иная ситуация прослеживается с другими союзниками Вашингтона. В частности, Южная Корея не стремится играть более значимую роль в обеспечении собственной безопасности. Союз Сеула и Вашингтона коренится в Корейской войне, закончившейся 63 года назад. С тех пор Республика Корея обогнала КНДР, обладая экономикой, которая в сорок раз превосходит северокорейскую, населением, в два раза превосходящим население северного соседа. Сеул смог также добиться значительного технического прогресса и влияния на международной арене.

Тем не менее, отмечает автор, Южная Корея, несмотря на то, что перед ней стоит угроза её существованию, не вкладывает достаточно сил в собственную оборону. Хотя вооруженные силы страны и превосходят своего основного противника в лице Северной Кореи по качеству, им значительно недостает в количественном плане — поскольку Сеул ожидает, что его будут защищать граждане США.

Затем идут страны Европы, которые, несмотря на то, что значительно превосходят своего потенциального противника в лице России экономически, а также обладают большим демографическим и экономическим потенциалом, чем даже США, всё равно отказываются делать больше для своей защиты.

Все призывы Вашингтона оказываются неуслышанными. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с большим удовольствием объявил, что в 2015 году страны — члены НАТО в Европе лишь немного сократили издержки на оборону после многих лет сокращений — и это считается прогрессом.

Во всех этих случаях Вашингтон просил, настаивал и требовал, чтобы его друзья делали больше. Когда же они этого не сделали, Белый дом стал молить и канючить — что также не принесло успеха.

Можно по меньшей мере утверждать, что во время холодной войны защищать страны, которые сами бы себя не стали защищать, было в интересах США. Но ситуация изменилась. США больше не угрожает другой гегемон, нет идеологического конкурента или равной по мощи державы.

Однако из-за заключенных союзов США должны вмешиваться в конфликты за интересы других стран, в результате чего десятками или сотнями миллиардов долларов ежегодно надувается бюджет Пентагона. При этом из-за этих гарантий дружественные страны теряют всякую инициативу делать что-то самостоятельно.

Таким образом, в поисках максимального числа союзников США создали целый выводок иждивенцев. Вашингтон слишком долго терпел нахлебничество со стороны своих союзников, пора США начать сбрасывать с себя эту ношу, а не надеяться на то, что её кто-то разделит.