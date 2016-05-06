Вашингтон, 6 мая, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Справедливый курс российского рубля находится ниже значения 60 рублей за доллар США, об этом стратег Goldman Sachs Камакшья Триведи заявил в интервью агентству Bloomberg.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Как отмечает аналитик, данная оценка «отражает сильные позиции счета текущих операций России и постепенное восстановление условий торговли».

«Мы по-прежнему думаем, что есть потенциал у российского рубля», — сообщил Триведи.

В соответствии с прогнозом Goldman Sachs на год, соотношение доллара к рублю составит 62 рубля за доллар. В то же время 45 специалистов, опрошенных агентством, называют значение в 69 рублей за один доллар США.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальном курсу Банка России на 6 мая один доллар обойдется в 65,89 рубля — по сравнению с предыдущим значением доллар подешевел на 28 копеек.