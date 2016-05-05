Монтевидео, 5 мая, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Как сообщило EFE, сенат Уругвая поддержал создание комиссии по расследованию «финансового мошенничества, хищений, уклонения от уплаты налогов и отмыванием денег» после публикации в СМИ «панамских документов». Пикантность ситуации придает то обстоятельство, что сам Уругвай называют «страной офшоров».

Иван Шилов ИА REGNUM

Среди преимущество регистрации офшорных компаний в Уругвае выделяют следующие: хорошая репутация юрисдикции, иностранные доходы и активы уругвайских компаний не подлежат налогообложению, гибкость (возможность акций на предъявителя и анонимность; для регистрации компании достаточно одного директора или акционера; директора и акционеры могут быть не гражданами Уругвая; присутствие директоров и акционеров в Уругвае не требуется; цель создания компании может включать огромный перечень видов легальной деятельности).

Законы о банковской тайне в Уругвае строжайше соблюдаются. В истории банковской систему Уругвая отсутствуют прецеденты вынужденной конверсии или замораживания депозитов. Для открытия счетов иностранцам нет каких-либо особых требований. Достаточно представить удостоверение личности (паспорт), доказательства адреса проживания (счета за коммунальные услуги) и рекомендательное письмо от банка. Также может потребоваться местная рекомендация и объяснение источника дохода, комментирует портал Zarubej.net.

Правда, власти Уругвая, пытаясь найти дополнительные источники для подъема экономики, начали в 2016 году активную борьбу с сомнительными финансовыми схемами. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уругвае создан Национальный секретариат по борьбе с отмыванием активов и финансированием терроризма, который будет подчиняться президентскому кабинету республики.

В новые объекты для аудита включены владельцы недвижимости, операторы и пользователи зон свободной торговли, офшорных зон, аукционисты, дилеры искусства, продавцы драгоценных металлов, держатели казино и руководители предприятий, комментирует La Respublica.