Санкт-Петербург, 5 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Ее организаторами выступили, в частности, спикер городского Законодательного cобрания Вячеслав Макаров, который курирует эту территорию, и глава районной администрации Юрий Гладунов. По их оценкам, в шествии приняли участие более 12 тыс. человек.

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Между тем, по словам участников акции, многие пришли туда потому, что их «обязало начальство» или руководство школ — учащиеся составили большую часть колонны, которая формировалась на Большой Монетной улице. Маршрут шествия пролегал по Каменноостровскому проспекту и завершился у здания театра «Балтийский дом».

«Конечно, акция добровольная, но нас всех обязали сегодня сюда прийти, специально отпустили с работы. Сказали, что Петроградский район идет сегодня. 9 мая на общую акцию на Невский проспект я уже не пойду», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из сотрудниц районной социальной службы. Она принесла на шествие портреты родителей.

Школьники, с которыми удалось побеседовать корреспонденту ИА REGNUM, сообщили, что ни санкции за пропуск, ни поощрения за участие в акции их не ждут, однако направили их учителя. На вопрос, по своей ли воле они стоят в колонне, ребята ответили, что «скорее нет». «Сами бы мы не пришли. И на 9 мая второй раз точно не пойдем. Портреты с офицерами дали в школе, это не наши родственники, и мы не знаем, кто здесь изображен», — сказали они. Заметим, некоторые все же сумели ответить, что на конкретной фотографии запечатлен «герой Синявинских высот», но конкретизировать не смогли.

Отметим, акция «Бессмертный полк» зародилась «снизу», она заключается в том, что по всей стране 9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне семьи служивших, тружеников тыла, блокадников выходят на центральные улицы городов с портретами погибших или не доживших до наших дней. В прошлом году в петербургском шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 300 тыс. человек. Координаторы общероссийского движения «Бессмертный полк» полагают, что создание более мелких, районных акций объясняется личными амбициями местных политических деятелей в ходе предвыборной кампании.

Однако, как пояснил Вячеслав Макаров, в Петроградском районе «Бессмертный полк» собрали для школьников. «9 мая мы обязательно все выйдем, все, кто в этом строю, вольются в общий строй. На Невском проспекте будет около полумиллиона человек. Это будет день особый, а то, что проводится по районам, нужно для тех школьников, которые учатся, мы специально это сделали после занятий, чтобы они приняли участие вместе с дедушками, бабушками, родителями», — сказал Макаров.

По его мнению, «чем больше будет таких праздников и шествий, тем лучше», он также добавил, что почти во всех районах города планируются подобные мероприятия. Но, стоит заметить, что только в Петроградском и Фрунзенском районах эти шествия приобрели название и форму известного «Бессмертного полка», в то время как власти других районов предпочли устроить традиционные парады и праздники районного масштаба 6 и 7 мая.

«Некоторые сегодня говорили, что по принуждению сгоняют. Маленький пример: секретарь беременная у нас очень хотела пойти, плакала, почему ее не пускают. Никто никого никуда не сгоняет, все идут по зову сердца. К тому же в строю пожилые люди, которым из Петроградского района до Невского проспекта добраться тяжело, не то что пройти весь Невский. А здесь достаточно небольшой маршрут, полкилометра», — добавил глава района Юрий Гладунов.

Действительно, некоторые ветераны и пожилые петербуржцы, которые шли в начале колонны, признались, что им будет тяжело приехать в центр города 9 мая, поэтому свое участие они ограничат районной акцией.

По словам Вячеслава Макарова, акция призвана не только почтить память сражавшихся на войне и воспитать молодежь. «Бессмертный полк» — это и великое социальное явление для нашей России», — считает спикер петербургского парламента.