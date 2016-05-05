Астана, 5 мая, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился создать Министерство информации и коммуникаций. Поводом стал провал разъяснительной работы по сути поправок, вносимых в Земельный кодекс. В результате с 24 апреля по 4 мая в стране прошел ряд митингов против продажи и сдачи в аренду земель иностранцам. Выступления начались в Атырау, продолжились в Актюбинске и Семипалатинске, затронули Алма-Ату и Актау, Жанаозен и Кзыл-Орду, Уральск. Как выразился глава государства, «здесь была спекуляция полная», поскольку «до соответствующих адресных групп мы не довели эту суть».

Информационная работа

В этой связи Нурсултан Назарбаев посчитал нужным создать новое ведомство. «В правительстве никто не координирует эту отрасль, не контролирует средства, которые государство выделяет на информационную работу. Поэтому для преодоления текущих информационных вызовов, эффективного сопровождения пяти реформ поручаю создать уполномоченный государственный орган — Министерство информации и коммуникаций», — распорядился президент.

Пресс-служба Акорды приводит подробный перечень задач, которые предполагается возложить на новое министерство: «мониторинг информационного пространства любых форм собственности, включая интернет-ресурсы и социальные сети, с целью оперативного выявления и реагирования на наиболее острые проблемы; изучение общественного мнения по наиболее актуальным темам и вопросам, анализ и прогноз информационных запросов и ожиданий населения; выработка государственной информационной политики; координация и контроль информационной деятельности и активности всех государственных органов; планирование и анализ эффективности государственного информационного заказа и средств, выделенных государством; привлечение инвестиций и инноваций для развития отечественных СМИ как современного сегмента экономики; повышение качества отечественных информационных продуктов для обеспечения информационной безопасности, как в электронном, так и печатном пространстве; выстраивание максимально действенной модели кризисных коммуникаций; обеспечение каналов взаимодействия с населением, включая НПО».

Напомним, глава государства уже наказал чиновников за сложившуюся ситуацию: кресла лишился вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, выговор получил министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков. Министр национальной экономики Ерболат Досаев предпочел уйти в отставку добровольно.

Ранее политолог Марат Шибутов в интервью ИА REGNUMподчеркнул, что реализация принятого в 2015 году Плана нации, включавшего в себя приватизацию земель, встретила такую протестную реакцию из-за того, что экономический блок правительства во главе с премьер-министром не скоординировал вовремя идеологический блок, соответственно, разъяснительно-информационная работа не была выполнена.

Между тем, Нурсултан Назарбаев уже ввел мораторий на спорные нормы Земельного кодекса.

«На ряд норм, которые подняли резонанс, в частности, принятые в прошлом году четыре нормы, объявляю мораторий на введение их в действие — до следующего года. Сначала надо внимательно рассмотреть, проанализировать, разъяснить народу, вместе с Парламентом решить. Если придете к единому мнению, снимем мораторий, если нет — не снимем», — резюмировал президент.

Отметим, социолог Гульмира Илеуова обратила внимание на то, что после митингов народ и президент стали общаться напрямую и, видимо, сегодняшнее совещание стало тем самым прямым ответом президента народу.

Что касается кадровых последствий развития ситуации, то уместно вспомнить прогноз того же политолога Марата Шибутова относительно судьбы правительства после выборов в нижнюю палату парламента. «4−5 тысяч лет назад проигравших в войне царей или военачальников приносили в жертву богам, чтобы они умилостивились. И до сих пор у нас, да и по всему миру, кто-то должен быть такой ритуальной жертвой и уходить в отставку. Кто-то должен же быть виноват. Это даже может не зависеть от человека, просто — надо, Федя, надо. Если становится хуже, и народ это ощущает на себе, а наверху никого не меняют, понятно, что народ разозлится. Плохо идет работа, значит, кто-то должен быть уволен», — отметил Шибутов.