Иваново, 5 мая, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Задержание первого заместителя председателя правительства Ивановской области дает сигнал — неприкасаемых в правительстве региона нет. Об этом заявил сегодня, 5 мая, губернатор Ивановской области Павел Коньков в интервью региональным телекомпаниям.

gub.sat-dev.ru Павел Коньков

«Напомню, что Дмитрий Куликов в последнем составе правительства работает с декабря 2015 года. До этого мы работали вместе с Дмитрием Анатольевичем на разных должностях в течение нескольких лет. У меня, как и у многих коллег, сложилось о нем впечатление как о человеке порядочном, инициативном, крепком хозяйственнике, сильном руководителе. И с этой точки зрения факт, конечно, неприятный. Но ситуация еще раз подчеркивает и дает сигнал членам правительства, всем ответственным руководителям, что неприкасаемых в правительстве Ивановской области нет и быть не может», — сказал Павел Коньков, добавив, что, в любом случае, вопрос о виновности или невиновности Куликова решит суд.

При этом глава региона пояснил, что серия задержаний высокопоставленных чиновников в регионе — следствие активно ведущейся в регионе антикоррупционной работы. «На мой взгляд, очищение административного аппарата — вещь безусловно позитивная», — добавил Коньков.

Что касается перераспределения обязанностей, которые в правительстве региона исполнял задержанный Дмитрий Куликов, то основную их часть губернатор намерен взять на себя, другие полномочия будут перераспределены между заместителями. Это означает, подтвердил глава региона, что новый человек на должности первого заместителя председателя правительства региона в ближайшее время не появится.

«Безусловно, чувствую за собой ответственность за любые события в регионе, как перед жителями Ивановской области, так и перед президентом Российской Федерации. Не могу согласиться, что вскрытые коррупционные проявления — это вина губернатора. На самом деле задача губернатора как раз создать такую ситуацию, такие условия, при которых подобные преступления нельзя было бы скрыть, завуалировать, чтоб виновные понесли законное наказание. Кадровое решение главы государства для меня, как любого главы региона, будет абсолютно окончательным. Но сегодня не вижу повода подавать в отставку. Наоборот, своей задачей считаю — выправить ситуацию, нивелировать негативные последствия и улучшить управляемость и эффективность областного правительства», — добавил Павел Коньков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 мая, СКР объявил о задержании первого заместителя председателя правительства Ивановской области Дмитрий Куликова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Куликов в 2014 году получил от теперь уже бывшего главы города Вячеслава Сверчкова взятку в пять миллионов рублей за «за решение вопросов, связанных с оборотом земельных участков».

Сам Сверчков также является фигурантом дела — его обвиняют в получении 12 млн рублей от местного предпринимателя, также за помощь в решении земельного вопроса.