Осло, 5 мая, 2016, 17:50 — ИА Регнум. Статистика норвежского рыбного экспорта фиксирует значительный рост. В стоимостном выражении с начала 2016 года поставки за рубеж увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, или же почти на 6 млрд крон (около $737 млн). Стоимость экспортированной за четыре месяца рыбы составила 28.8 млрд крон (почти $3,5 млрд). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Норвежском совете по морепродуктам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

В Совете отмечают, что объемы экспорта по сравнению с прошлым годом немного снизились, а положительного финансового результата удалось достичь благодаря высоким ценам на морепродукты, хорошему спросу, а также благоприятному курсу валют. В этом году килограмм норвежского лосося стоит, в среднем, 56,8 кроны (почти $7), тогда как в прошлом году в это же время цена была 41,9 кроны (чуть более $5). По данным на апрель, в этом месяце, в том числе, из-за пасхальных выходных, лосось подорожал на 35% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, российский рынок — один из крупнейших для норвежских рыбопромышленников — из-за продовольственного эмбарго с августа 2014 года закрыт для любой рыбной продукции из Норвегии. По оценкам профильного совета королевства, в ситуации, когда существуют экономические ограничения, наблюдаемый рост экспорта — хороший результат. Основным покупателем норвежской рыбы является Европейский союз, по данным на январь его доля составила 67%. Из неевропейских стран важными торговыми партнерами остаются Япония и Белоруссия — основные покупатели норвежской радужной форели.

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Экспорт норвежских морепродуктов в 2015 году превзошел ожидания