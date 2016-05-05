Астана, 5 мая, 2016, 17:12 — ИА Регнум. На расширенном совещании в Астане по актуальным вопросам с участием министров, депутатов и руководителей государственных органов президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о моратории на введение в действие ряда норм Земельного кодекса.

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«Надо было донести до населения, не понимающего, что никакой продажи земли нашей, сельскохозяйственной тем более, речи не идет. Поэтому здесь была спекуляция полная. То есть до соответствующих адресных групп мы не довели эту суть. Однако механизмы и нормы принятого закона не были должным образом широко обсуждены с вовлечением общественности. Тревоги и заботы людей во многом оправданы. Если наши люди, казахстанцы, не понимают, не доверяют принятым решениям, значит, это не правильно. Мы же для людей делаем это все. То есть, в обществе появились сомнения по ряду законодательных норм по этому вопросу», — заявил Назарбаев, выступая на совещании в Акорде.

Напомним, речь идет о поправках, которые вызвали массовые акции протеста среди населения республики. В семи городах Казахстана прошли митинги против норм, разрешающих иностранцам брать землю сельхозначения в аренду на длительные сроки. За ненадлежащую информационную работу сегодня на этом же совещании был освобожден от занимаемой должности вице-министр национальной экономики Каирбек Ускенбаев, его непосредственный руководитель Ерболат Досаев ушел в отставку по собственному желанию, а министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков получил выговор за неполное служебное соответствие.

«Принимаю сегодня решение. На ряд норм, которые подняли резонанс, в частности, принятые в прошлом году четыре нормы, объявляю мораторий на введение их в действие — до следующего года. Сначала надо внимательно рассмотреть, проанализировать, разъяснить народу, вместе с Парламентом решить. Если придете к единому мнению, снимем мораторий, если нет — не снимем», — отметил президент.

Между тем, по данным радио «Азаттык», митинги против изменений в земельное законодательство не закончились. Издание сообщает, что 21 мая планируется проведение массовых акций протеста против изменений земельного кодекса по всему Казахстану.

Следует отметить, что данный информационный ресурс является подразделением «Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода», которое вещает в 21-й стране на 28 языках и финансируется Конгрессом США. При этом многие его сотрудники являются американскими гражданами.

Между тем, как уже сообщало ИА REGNUM, казахстанские пользователи соцсетей считают, что США имеет непосредственное отношение к данным митингам, так как незадолго до их проведения западные регионы Казахстана посетили с официальными визитами посол США в республике Джордж Кролл и его заместитель Джон Марк Поммершайм. Однако посольство США в республике данные подозрения опровергло, заявив, что поездка главы посольства и его советника носила сугубо деловой характер.