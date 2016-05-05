Санкт-Петербург, 5 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Петербургские власти объявили конкурс на завершение работ по строительству транспортной развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных. Этот объект строился ОАО «Мостостроительный трест №6», однако после банкротства компании госконтракт с ней был расторгнут, а работы приостановлены.

krti.gov.spb.ru Транспортная развязка на Пискаревском проспекте Петербурга

В настоящее время движение по эстакаде в створе проспекта Непокоренных осуществляется не в полном объеме. В целом же готовность транспортной развязки составляет 80%. Она остро необходима городу для облегчения выезда автотранспорта в направлении Ленобласти и въезда со стороны КАД, а также для нормализации дорожной обстановки на крайне загруженном Пискаревском проспекте.

Как сообщили сегодня, 5 мая, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга, общая стоимость работ по завершению строительства развязки составит 638,7 млн рублей.

Необходимо будет достроить съезды для автомобилей, два пешеходных тоннеля, сделать уширение проезжей части Пискаревского проспекта и проезжей части проспекта Непокоренных, обустроить инженерные сети, установить автобусные павильоны и провести озеленение территории.

Результаты конкурса будут объявлены в конце мая 2016 года. Работы на объекте планируется завершить в 3 квартале 2017 года.