Анкара, 5 мая, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил о своей отставке 5 мая, сообщает ABC News.

Mueller / MSC Ахмет Давутоглу

«Я решил, что для единства (правящей партии), смена председателя будет наиболее уместной. Я не рассматриваю возможность выдвигать свою кандидатуру на съезде 22 мая», — отметил Давутоглу.

Давутоглу, в отношениях которого с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом произошло похолодание, объявил о своей отставке на встрече высокопоставленных лиц правящей партии «Справедливости и развития».

Данное решение не вступает в силу незамедлительно, так как партия должна на внеочередном съезде 22 мая выбрать нового лидера партии, который заменит Давутоглу на посту премьер-министра.