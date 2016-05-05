Хельсинки, 5 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Российские ответные санкции оказали серьезное негативное воздействие на экспорт молочной и мясной промышленности Финляндии, а также на рентабельность отрасли в целом. Об этом говорится в отчете финского исследовательского института экономики ETLA, сообщает Финско-российская торговая палата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Санкции ЕС, установленные в отношении России, имели сравнительно небольшое значение для финского экспорта в Россию, так как доля экспортных групп товаров, подлежащих ограничительным мерам, составляла до кризиса всего лишь половину процента от общего объема поставок на российский рынок. В то же время российское продовольственное эмбарго, установленное в качестве ответной меры, сыграло более существенную роль. На долю экспортных групп товаров, подлежащих санкциям, до кризиса приходилось около пяти процентов финских поставок в Россию. Санкции оказали серьезное негативное воздействие на экспорт молочной и мясной промышленности Финляндии, а также на рентабельность отрасли в целом, отмечают в ETLA.

За период с 2012 по 2015 год финский экспорт товаров в Россию сократился в стоимостном отношении на 44%. В большей степени сокращение вызвано падением цен на нефть и связанной с этим девальвацией рубля. Эти два фактора подорвали покупательную способность российских компаний и домашних хозяйств, особенно в отношении иностранных товаров и услуг. Санкции, введенные из-за кризиса на Украине, только усилили амплитуду этого падения, считают финские экономисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 12 месяцев 2015 года экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. В свою очередь, поставки российских поставок в Финляндию за указанный период сократились на 31% до 5,98 млрд евро. Стоит отметить, что доля РФ в структуре финского экспорта снизилась до 5,9% (для сравнения: в 2014 году она составляла 8%, в 2013-м — 9,6%).

Напомним, осенью 2015 года Центральный Союз сельскохозяйственных производителей Финляндии МТК сообщил, что финские фермеры потеряли на российских контрсанкциях около 400 млн евро. При этом убытки производителей молока составили около половины этой суммы — 200 млн евро. Аграрии требуют от финского правительства возместить убытки от российского продовольственного эмбарго. ЕС должен восстановить хорошие экономические отношения с Россией, подчеркивают в MTK. «Потеря российского рынка стала огромным ударом по финскому сельскому хозяйству», — считает председатель MTK Юха Мартилла.

Как заявил 22 марта после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё президент РФ Владимир Путин, в 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского президента, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют.

«И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин. Он также добавил, что с обеих сторон понимают важность и значение торгово-экономических связей и «относятся к этому настолько бережно, насколько это возможно в современных условиях».