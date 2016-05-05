Ростов-на-Дону, 5 мая, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Под подпиской о невыезде в Ростове-на-Дону находятся двое мужчин, которые во время футбольного поединка между клубами «Ростов» и «Зенит» избили стража правопорядка. Как сообщили ИА REGNUM 5 мая в региональном управлении СКР, в отношении дебоширов заведено уголовное дело по двум статьям УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

GAndy Футбольные фанаты

Согласно материалам дела, полицейский, который нёс службу и обеспечивал правопорядок во время футбольного матча, пытался усмирить пьяных болельщиков. Но в ответ страж правопорядка получил несколько ударов ногой в голову. 28-летнего и 52-летнего граждан задержали и доставили в отдел полиции.

Вероятно, болельщики не смогли адекватно выразить свои эмоции. Они либо слишком радовались победе жёлто-синих над соперником из Санкт-Петербурга, либо были огорчены поражением команды из северной столицы. Так или иначе, но футбольным болельщикам грозит реальный тюремный срок.