Москва, 5 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин знает о грядущем выступлении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Пальмире, освобождённой от террористов из ИГИЛ сирийской армией при поддержке ВКС России. Об этом 5 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kudatotam.ru Пальмира

«Сообщений СМИ много на это счет, поэтому, разумеется, президенту известно об этом», — сказал Песков.

При этом он отметил, что в Кремле не знают, будет ли Путин смотреть трансляцию концерта Мариинки в Пальмире.

По мнению Пескова, деятели культуры «проявляют свою солидарность с теми, кто борется с террористами, они высказывают свое неприятие насилия и терроризма, который разрушителен для исторического наследия человечества, поэтому это, конечно, заслуживает самой высокой оценки».

Напомним, Пальмира была освобождена от террористов из ИГИЛ в конце марта. Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» начнется в четверг в 17:00 мск в амфитеатре древнего города.