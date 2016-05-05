Волгоград, 5 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Глава администрации Волгограда Александр Чунаков обнародовал свои доходы. Так, за 2015 год, согласно представленной декларации, он заработал немногим более 2,2 млн рублей. По сравнению с 2014 годом, это больше на 50% или 700 тыс. рублей больше. Тогда зарплата чиновника составляла 1,5 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Имуществом сити-менеджер не разжился. Как и в прошлом году у него в собственности значатся земельный участок под гаражное строительство площадью 28 кв. метров, автомобильный гараж площадью 21 кв. метров и половина квартиры площадью 53,2 кв. метра. В пользовании у Чунакова находятся квартира площадью 78 кв. метров, жилой дом площадью 227,8 кв. метров и земельный участок площадью 1122 кв. метра.

Автомобиль «Ауди-А6», которым чиновник владел в 2014 году, в декларации 2015 года уже не фигурирует. Других транспортных средств на имя Александра Чунакова не зарегистрировано. Не владеет движимым имуществом и супруга сити-менеджера. За прошлый год ее доход превысил 560 тыс. рублей, что на 140 тыс. больше, чем годом ранее.

На праве собственности ей принадлежат половина квартиры площадью 53,2 кв. метра, земельный участок площадью 1122 кв. метров и жилой дом площадью 227,8 кв. метра.

Ни ценных бумаг, ни акций у супружеской четы Чунаковых нет.

Добавим, что декларации остальных чиновников аппарата администрации Волгограда, в том числе мэра областного центра Андрея Косолапова, на официальном сайте городской думы еще не опубликованы.

Напомним, на должность главы администрации Волгограда Александр Чунаков был назначен 27 ноября 2013 года. За него проголосовало абсолютное большинство депутаты Волгоградской городской думы. До этого он занимал пост мэра Камышина.