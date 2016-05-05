Москва, 5 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум.



livelino.it Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе

Вопрос о возможности признания Республикой Армения независимости Нагорно-Карабахской Республики, исходя из конкретно сложившейся ситуации на определенный момент, в качестве официальной позиции армянской стороны достаточно четко и ясно было высказано Президентом Армении C.Саргсяном как в прошлом, так и в настоящее время. Но очередные угрозы войны со стороны азербайджанских политиков и дипломатов в адрес Армении, формальным поводом чего стала законодательная инициатива двух депутатов армянского парламента относительно признания НКР, неизбежно наводит на некоторые суждения.

В частности, в первые дни крупномасштабной азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха в начале апреля, ее идеологи мотивировали необходимостью освобождения так называемых «оккупированных территорий». Однако после полного провала блицкрига свои действия Азербайджан мотивировал «провокацией армянской стороны», обвиняя Армению заодно в стремлении сохранения статуса-кво. Даже не задумываясь над тем, а зачем, собственно говоря, армянской стороне нужно было для этого нарушать перемирие.

Кроме того, не являются ли нынешние заявления политической подоплекой новой военной агрессии со стороны Азербайджана против НКР и Армении. Ведь всем ясно, что к подобному логическому по своей сути решению, которое не противоречит международному праву, на сегодня Армения сознательно не пошла, исключительно исходя из интересов переговорного процесса.

Поэтому, исходя из нынешнего обострения воинствующей политико-дипломатической идеологии и ежедневного неприкрытого нарушения режима прекращения огня, невольно складывается мнение, что сам Азербайджан спровоцирует Армению на то решение в перспективе, против которого выступают его представители сегодня.

В эфире радиостанции «Говорит Москва», мой коллега, посол Азербайджана в России выразил «надежду на возобладание здравого смысла» в Парламенте Армении при принятии решения. А на кого же мне надеяться в Азербайджане, чтобы больше не погибали люди на линии соприкосновения и чтобы над ложью, провокацией, агрессией и ненавистью возобладала осознанность безальтернативности мирных переговоров по решению проблемы не на словах, а на деле.