Шанхай, Китай, 5 мая, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на продовольственной выставке SIAL China 2016 в Шанхае заявил журналистам, что министерство прорабатывает вопрос о поставках в Японию пшеницы и сои.

lifedon.com Поле. Пшеница.

По его словам, в настоящее время в Японию осуществляются поставки российской кукурузы. «Я думаю, что интерес будет к сое и, конечно, к пшенице», — сказал Ткачев.

Глава Минсельхоза добавил, что этот вопрос «прорабатывается».

Напомним, в 2015 году Россия достигла рекордных показателей по урожаю кукурузы — 13,2 млн тонн, риса — 1,1 млн тонн, сои — 2,7 млн тонн и гречихи — 900 тыс. тонн. Прогноз по урожаю на 2016 год остается на уровне 2015 года.