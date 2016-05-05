Москва, 5 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. В 2016 году акция памяти «Бессмертный полк» станет самой массовой за все четыре года, которые она проводится. По словам организаторов, интерес к акции резко возрос в западных странах, сообщает RT.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриотическая акция «Бессмертный полк»

В шествии примут участие жители США, Германии, Украины, Латвии, Греции, Италии, Испании, Польши, Хорватии, Швеции, Нидерландов, Черногории, Швейцарии, Австралии, Канады, Великобритании и других стран. В Москве число участников акции может превысить 500 тыс. человек.

Впервые в 2016 году шествие «Бессмертного полка» пройдет в Лондоне — от Трафальгарской площади до Вестминстерского дворца. В другой европейской столице — Париже — колонна пройдет 8 мая от площади Бастилии до кладбища Пер-Лашез. На кладбище пройдет церемония возложения цветов к памятнику советским партизанам — участникам французского Сопротивления.

В Таллине участники «Бессмертного полка» пройдут от Таллинского автовокзала до памятника воину-освободителю на Военном кладбище — «Бронзовый солдат». В Киеве — от станции метро «Арсенальная».

В США акция пройдет 7 и 8 мая в девяти городах — Вашингтоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле, Денвере, Хьюстоне, Орландо, Чикаго и Бостоне.

Впервые акция «Бессмертный полк» состоялась 9 мая 2012 года в Томске. Сегодня акция охватывает уже более 500 городов в семи странах мира. В 2015 году в России и в других 15 странах мира на памятные мероприятия, по некоторым данным, вышли несколько миллионов человек с портретами своих предков, прошедших Великую Отечественную войну. Московскую колонну возглавил президент РФ Владимир Путин.