Москва, 5 мая, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Новый главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти успел превзойти своего предшественника Филипа Бридлава по нагнетанию военной истерии. Так прокомментировал заявление Скапаротти о «российской угрозе» глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия»).

Кукрыниксы. Советская угроза

Он отреагировал на заявление, сделанное Скапаротти в ходе церемонии вступления в новую должность, которая прошла в Брюсселе накануне, 4 мая. По мнению нового главкома, НАТО в ЕС должно быть готово «воевать уже вечером» с «возрождающейся Россией».

«Заявив, что НАТО должна быть готова «воевать уже вечером» с Россией, новый главком альянса превзошел прежнего по нагнетанию военной истерии», — написал российский депутат в своём Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 мая Скапоротти заявил, что «Россия стремится продемонстрировать миру, что она является мировой державой», и это — угроза, к которой НАТО нужно быть готовым, считает главком.

Наряду с фактором «возрождающейся России» главком альянса в ЕС назвал террористов и мигрантов.