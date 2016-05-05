Москва, 5 мая, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Банк России сегодня, 5 мая, отозвал лицензии у двух кредитных организаций: тольяттинского коммерческого банка ООО КБ «Эл банк» и московского акционерного коммерческого банка ОАО АКБ «Мострансбанк». Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

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Отмечается, что обе кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. «ООО КБ «Эл банк» оказалось не способно своевременно удовлетворить требования вкладчиков, при этом срок неисполнения банком обязанности по возврату им денежных средств превысил 14 дней», — говорится в сообщении. При этом руководство и собственники банка не смогли нормализовать деятельность кредитной организации.

«АКБ «Мострансбанк» ОАО размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов», — сообщили в пресс-службе. Качество активов кредитной организации оказалось неудовлетворительным: они перестали генерировать необходимый денежный поток. Возникла необходимость принять меры для предупреждения банкротства.

В обеих кредитных организациях назначена временная администрация: в каждом банке она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или назначения ликвидатора. В обоих банках приостановлены полномочия исполнительных органов.

ООО КБ «Эл банк» и АКБ «Мострансбанк» являются участниками системы страхования вкладов, и их вкладчики получат страховые возмещения в размере 100% остатка средств, если совокупный вклад одного клиента не превышает 1,4 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 2016 года «Эл банк» занимал 295-е место в банковской системе России, АКБ «Мострансбанк» — 538-е место.