Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Самолеты ВВС Израиля в ночь на 5 марта нанесли удары по четырем объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Авиаудары стали ответом на минометные обстрелы израильских военнослужащих с территории сектора Газа, сообщает официальный представитель армии Израиля Питер Лернер.

boguanhuanyu.com ВВС Израиля

По его словам, объекты инфраструктуры, по которым были нанесены авиаудары, находились в северной части сектора Газа. Ранее ВВС Израиля нанесли удары по пяти объектам ХАМАС в южной части палестинского приморского анклава.

Лернер уточнил, что израильская армия подверглась пяти минометным обстрелам с территории сектора, в ответ был открыт огонь из танковых орудий. Усилия по уничтожению системы террористических туннелей ХАМАС не будут прекращены или ограничены, заключил Лернер.

Информация о потерях с обеих сторон не поступала.