Вашингтон, 5 мая, 2016, 09:13 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» вызывает беспокойство у США, так как данный проект может оказать «негативное воздействие» на Восточную Европу. Об этом госсекретарь США Джон Керри заявил на встрече с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Джим Керри

«Мы собираемся обсудить конкретный вопрос, который вызывает у меня и у всех здесь глубокую озабоченность, — это газопровод «Северный поток — 2», — цитирует Керри «НТВ». — Этот проект вызвал очень бурные дискуссии по обе стороны Атлантики, и мы абсолютно уверены, что он окажет негативное воздействие на Украину, Словакию и Восточную Европу».

«Нельзя упускать эту проблему из виду», — отметил госсекретарь США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — проект газопровода из РФ в Германию. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяженности соответствует действующему газопроводу.

Отличается составом акционеров подводной части. «Газпрому» будет принадлежать 50% в специально созданной компании Nord Stream-2 AG, европейским компаниям E. On, BASF, Engie, OMV, Shell — по 10% в проекте.