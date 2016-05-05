Москва, 5 мая, 2016, 08:47 — ИА Регнум. На текущий момент потенциала резкого роста Brent не намечается. Похоже, отметка 48,00 стала верхней границей среднесрочного диапазона, поэтому любые попытки пробиться выше будут сопровождаться волной фиксации прибыли, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Число длинных фьючерсных позиций, согласно данным CFTC, достигло годового максимума на прошлой неделе. Таким образом, вплоть до заседания ОПЕК+, намеченного на июнь, главным драйвером движений будут позиции трейдеров, и сейчас покупателей скопилось на рынке слишком много, что будет мешать дальнейшему укреплению Brent», — пояснила Афанасьева.

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«Кроме того, картель и сам подливает масла в огонь своими заявлениями, что на полугодовом заседании не будет обсуждать ограничения по объемам добычи. Таким образом, любое движение к 48,00 предлагается рассматривать как удобную точку входа краткосрочными продажами с ближайшей целью на отметке 45,70», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая мировые цены на нефть демонстрируют уверенную положительную динамику после публикации недельных данных Минэнерго США, свидетельствующих о сокращении добычи нефти в стране. По состоянию на 07:34 мск стоимость Brent росла на 1,59% — до 45,33 доллара за баррель. Цена WTI поднималась на 2,03% — до 44,67 доллара за баррель.