Пекин, 5 мая, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Главное управление гражданской авиации КНР опубликовало заявление, согласно которому в 2016 г. в авиационную инфраструктуру будет инвестировано 77 млрд юаней ($11,9 млрд).

huffingtonpost.jp Аэропорт Пекина

Выделенные деньги будут потрачены на строительство 11 новых аэропортов, а также модернизацию 52 уже функционирующих аэродромов. Чиновники не уточнили точный список модернизируемых объектов, отметив, что «в ряде крупных аэропортов будут построены дополнительные взлетно-посадочные полосы», пишет «Сина синьвэнь».

Главным строительным объектом в авиационной инфраструктуре остается новый терминал аэропорта в Пекине. Подготовительная работа по расширению аэропорта в Пекине началась в сентябре 2015 г., основная реконструкция начнется в июне 2016 г., строительство планируют завершить к середине 2019 г.

В настоящий момент в Китае наблюдается растущий спрос на авиаперевозки. По данным Национального управления по туризму, в 2015 г. граждане КНР совершили более 4 млрд перелетов внутри страны и более 120 млн международных рейсов. По сравнению с 2014 г. этот показатель увеличился на 16%.