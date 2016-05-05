Нью-Дели, 5 мая, 2016, 03:45 — ИА Регнум. По меньшей мере 13 человек погибли и ещё более 50 получили ранения в результате падения автобуса с моста в Индии, передаёт India Today.

britannica.com Автобус упавший с моста

Авария произошла вечером 5 мая в штате Чхаттисгарх в центральной части страны. По предварительным данным, водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с мотоциклистом, не справился с управлением, в результате автобус упал с моста в небольшую речку.

По сведениям полиции, 16 человек с тяжёлыми ранениями были доставлены в госпиталь района Амбикапур, ещё 37 пострадавших направлены в местную больницу.

Как установлено, автобус направлялся из города Гархва в Райпур. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.