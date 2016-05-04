Минск, 5 мая, 2016, 00:18 — ИА Регнум. На территории Лошицкого усадебно-паркового комплекса в Минске заложена аллея шляхты. Об этом 4 мая сообщило государственное информагентство БелТА со ссылкой на председателя ОО «Минское собрание наследников шляхты и дворянства» Игоря Чекалова-Шидловского.

Автором проекта является главный архитектор проектов мастерской ландшафтной архитектуры госпредприятия РУП «Минскпроект» Анна Аксенова. Общественное объединение наследников выступило инициатором и исполнителем проекта, который будет реализован поэтапно.

«В Лошицком комплексе члены Минского собрания наследников шляхты и дворянства при участии духовенства и при содействии УП «Минскзеленстрой» высадили 17 рябин (символизируют нежность и преданность дам) и 3 дуба (сила и могущество рыцарей). Рябины посажены венком, в центре — три дуба», — проинформировало госинформагентство. В сообщении сказано также: «Аллея заложена в память о представителях шляхетских родов, которые отдали свои жизни в великих сражениях».

Чекалов-Шидловский сообщил: «В планах — устройство второго венка, дорожки, установка памятного камня».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии проводят политику «белорусизации», распространяя мифы о «белоруской шляхте», «тысячелетней белоруской государственности», «белоруской цивилизации», «старобелорусском языке», «национальном символе — слуцких поясах» и тому подобное, конструируя новую идентичность белорусов. Особое значение при этом придаётся «присваиванию» выдающихся представителей других народов и поискам у них «белорусских корней». При этом Александр Лукашенко, санкционировавший «мягкую белорусизацию» (в отличие от большевистской «белорусизации» 20-х нынешняя проводится без расстрелов и лагерей), считает себя учеником выдающегося белорусского историка Якова Трещенка, при жизни обстоятельно разъяснившего тщетность попыток представить польских шляхтичей и магнатов «белорусами».

Отметим также, акция «Минского собрания наследников шляхты и дворянства» напоминает аналогичную акцию созданного в поддержку Лукашенко и финансируемого из госбюджета «Белорусского республиканского союза молодёжи». С 2015 года БРСМ закладывает яблоневые аллеи, заявляя, что только красно-зелёная лента флага БССР образца 1951 года и цветок яблони являются альтернативой Георгиевской ленточке. В 2016 году БРСМ осуществит ещё один ремейк — аналог российской акции «Бессмертный полк» под названием «Беларусь помнит».