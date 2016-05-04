Москва, 4 мая, 2016, 23:12 — ИА Регнум. Задержанные агентами Федеральной службы безопасности граждане среднеазиатских стран хотели устроить стрельбу по прохожим в местах массового скопления людей в Москве во время майских праздников. Об этом сегодня, 4 мая, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Задержанные собирались устроить стрельбу по прохожим в местах массовых гуляний в столице на майские праздники, сообщил собеседник агентства.

По данным СМИ всего ФСБ задержала 12 человек. При обыске в жилом доме на Новоясеневском проспекте была найдена взрывчатка, гранаты, автоматы Калашникова и экстремистская литература. Кроме того, у двоих задержанных в телефонах обнаружена переписка с боевиками, находящимися на территории Сирии и Турции о планируемых атаках в местах массового скопления людей.

В Квартире на Новоясеневской улице жили 14 человек, среди них двое детей. Несовершеннолетних передали в детскую больницу. Среди задержанных — большинство граждане Узбекистана, два гражданина России и один гражданин Киргизии. Почти все они находились на территории Российской Федерации законно и имели регистрацию.

Непосредственно за подготовку серии террористических актов отвечали двое граждан России. Остальные жильцы квартиры на Новоясеневской улице проверяются на предмет связи с боевиками.

Кроме того, известно, что ФСБ задержала одного боевика в районе Гольяново на востоке Москвы. Там террорист оказал активное сопротивление и начал отстреливаться. При задержании он получил ранение в ногу.

Напомним, о предотвращении серии террористических актов в Москве, готовившихся на майские праздники стало известно сегодня.