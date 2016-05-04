Москва, 4 мая, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Признание судьи по делу Виктора Бута стало знаковым событием во всей истории американского и мирового правосудия. Об этом 4 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, руководитель проекта «Народный адвокат» по ЮВАО Илья Рейзер, комментируя заявление Ширы Шейндлин о чрезмерности вынесенного приговора.

dea.gov Арест Виктора Бута

«Ситуация, когда председательствовшая на процессе федеральная судья США Шира Шейндлин заявляет о том, что вынесенный судом приговор был слишком суровым и неадекватным, сама по себе является знаковым событием в истории американского и всемирного правосудия», — заявил Рейзер.

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По его словам, причина заключается сразу в нескольких обстоятельствах: «Во-первых, заявление Шейдлин указывает, что даже председатель суда не уверена, что вина россиянина действительно была доказана. Не оправдывая его в вопросе связи с поставками оружия, она тем не менее отметила, что неясно, торговал ли Виктор Бут оружием на момент ареста, момент предъявления обвинений».

Во-вторых, очень много нареканий звучит в связи с тем, что российского гражданина арестовали в Бангкоке по обвинению властей Соединенных Штатов Америки, подчеркнул адвокат: «Безусловно, между странами существуют отношения в области выдачи преступников, но здесь все нормы международного права были попраны, а положения международных договоров нарушены». Таким образом власти США продемонстрировали готовность арестовывать кого угодно и когда угодно на территории любой страны, уточнил Рейзер.

«В-третьих, российская сторона постоянно напоминает о том, что обвинение в продаже оружия рушится, когда всплывают подробности о действиях федеральных агентов США, которые склоняли предпринимателя к незаконным сделкам в Колумбией», — продолжил он.

Наконец, есть вопросы и по проведению самого судебного процесса, указал адвокат: «Виновность Бута оценивало жюри присяжных, а в их беспристрастности, к сожалению, есть сомнения. Как и в целом сомнения в необходимости института присяжных».

В связи с этими обстоятельствами реакция российского МИД, по мнению Рейзера, выглядит совершенно обоснованно и разумно. «Мы продолжим добиваться скорейшего освобождения нашего соотечественника, продолжим доносить претензии к судебной системе США до уполномоченных органов и оспаривать решение американского суда», — подчеркнул он.

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В свою очередь, управляющий партнер «Александров и Партнеры» Илья Александров, комментируя корреспонденту ИА REGNUM сложившуюся ситуацию, отметил, что, хотя признание судьи в чрезмерности наказания наверняка будет использовано адвокатом, в настоящее время выдвигать прогнозы о дальнейшей судьбе дела Виктора Бута нельзя.

«Жаль, что судья не прокомментировал свое собственное решение более подробно, иначе у нас было бы больше информации для размышления», — заявил юрист.

Тем не менее, представляющий интересы Бута адвокат наверняка «уже предпринимает все необходимые шаги, чтобы воспользоваться таким неожиданным пасом со стороны американского правосудия», убежден он.

В любом случае «такое обстоятельство, как признание судьи в чрезмерности наказания, можно использовать представляющим интересы осужденного при аргументации необходимости досрочного освобождения», заметил Александров.

«Если американский судья по делу Бута призналась в чрезмерной строгости приговора, не усомнившись в его обоснованности, в целом это не создает прямых оснований для отмены судебного решения», — подчеркнул юрист, добавив, что это тем более так, если максимальный срок лишения свободы по данному виду преступления приговором суда не был превышен.

Если же сам судья посчитал приговор несправедливым, «то есть смысл обжаловать его, и вопрос состоит только в обосновании доводов», — указал он.

В конечном счете эта ситуация в очередной раз доказывает, что решать вопросы о наличии вины и о лишении свободы российских граждан за рубежом иностранные суды не могут и не должны, убежден Александров.

Причем добиваться своего России «следует самыми жесткими средствами, вплоть до использования принципа взаимности с теми государствами, которые задержали гражданина России на своей территории», — подчеркнул он.

В свете последних событий между Западом и Россией гражданам следует аккуратнее выбирать страны для туристических поездок, для инвестиций в недвижимость и другие иностранные активы, предупреждает Александров: «Аналогичные неприятности, как у Бута, могут наступить, к сожалению, и у, как им казалось, законопослушных россиян, которые забыли или проигнорировали обязанность по уплате налога, нарушили права соседей или своими словами оскорбили местного гражданина».

Таким образом, даже малейшее незнание или небрежность при выполнении требований локального законодательства «может повлечь существенную административную или даже уголовную ответственность по местному законодательству», заключил юрист.

Напомним, 4 мая бывший федеральный судья США Шира Шейндлин, которая была председателем на процессе над Виктором Бутом, назвала приговор российскому бизнесмену «чрезмерным» и «избыточным». Об этом она заявила в интервью New York Times.

По ее словам, 25-летний тюремный срок является чрезмерным, но при этом такое наказание считается минимальным по одной из статей обвинения, поэтому судья вынесла настолько мягкое решение, насколько могла.

Шейндлин подчеркнула, что Бут «без сомнения был торговцем оружием», но на момент ареста «вышел в отставку». Она особо отметила, что Бут был бизнесменом, а не «боевиком или террористом из «Аль-Каиды», смыслом жизни для которого является подрыв мирных жителей».

Позже уполномоченный МИД по правам человека Константин Долгов заявил, что Россия с самого начала говорила о том, что приговор Буту был абсолютно политизированным, предвзятым и необъективным — и это касается всех обстоятельства этого дела, «начиная с момента ареста в Таиланде и экстрадиции в США», подчеркнул он.

Бизнесмен Виктор Бут приговорен властями США к 25 годам тюрьмы в апреле 2012 года. Суд признал его виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которая в США признана террористической. Сам Виктор Бут свою вину не признал.