Брянск, 4 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Брянская областная дума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении льгот по оплате капитального ремонта для жителей старше 70 лет. Как сообщая портал «Брянская улица» со ссылкой на руководителя информационно-аналитического отдела облдумы Владимира Кузькина, в законопроекте предусматриваются льготы в виде скидки в 50% для жителей старше 70 лет, которые живут одни, и освобождение от взносов одиноких жителей старше 80 лет. Кроме того, под действие закона попадают и брянцы этих возрастных категорий, в семьях которых только неработающие пенсионеры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионеры

При этом, по данным представителей КПРФ в областной думе, чтобы принять такие меры, необходимо выделить из бюджета регионе около 39 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что 1 января 2016 года вступили в силу законодательные нормы, согласно которым субъекты РФ получили право освобождать от платы за капремонт одиноко проживающих пенсионеров 80 лет и старше, либо одиноко проживающих супругов, если хотя бы одному из них есть 80 лет. Кроме того, платить 50% взноса за капремонт смогут пенсионеры, достигшие 70 лет, инвалиды первой и второй групп, а также семьи, имеющие детей-инвалидов. Пенсионеры, достигшие 70 лет, смогут воспользоваться этим правом в случае, если они проживают одиноко либо один из пары достиг этого возраста. При этом многие регионы ЦФО предоставили пенсионерам такие льготы, в частности — Курская, Рязанская и Калужская области.