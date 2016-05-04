Санкт-Петербург, 4 мая, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Петербургские чиновники и депутаты высказали свою точку зрения о новом видеоклипе группы «Ленинград», получившим название «В Питере — пить». Ролик после своего опубликования несколько дней назад посмотрели уже около 3 млн пользователей.

Как старые, так и молодые. Ян Стен. 1665

Недавно назначенный на свою должность председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Виктор Кононов считает, что клип на песню Сергея Шнурова работает в пользу продвижения Петербурга как туристического центра.

«Это как раз тот самый вариант, что, послушав эту песню, как бы кто ни относился к самому клипу, группе «Ленинград» и Сергею Шнурову (негативно или позитивно), появится желание посетить Петербург», — сказал чиновник изданию «Фонтанка.ру.»

По мнению Кононова, клип привлечет в город молодежную аудиторию. «Мы можем только поблагодарить Сергея Шнурова за то, что не забывает родной город, который действительно является центром туризма», — заключил глава комитета по развитию туризма.

В свою очередь, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и председатель комиссии ЗакСа по культуре Максим Резник не разделяет шнуровского взгляда на Петербург, но и не видит трагедии в популярности нового клипа.

«Этот образ Санкт-Петербурга предстает в восприятии Сергея Шнурова. Его право воспринимать Петербург так, как он считает нужным воспринимать. Это его видение. Не хочешь — не смотри», — цитирует Резника пресс-служба депутата.

«Я иначе воспринимаю Петербург. Поэтому я не поклонник группы «Ленинград», — уточнил глава комиссии по культуре. По его словам, в отличие от Шнурова, ему ближе другой «лозунг» для города: «В Питере — любить».

Напомним, сюжет видеоролика «В Питере — пить» повествует о разных жителях Санкт-Петербурга, замученных стрессом и жизненными ситуациями и нашедших утешение в групповом употреблении спиртного.