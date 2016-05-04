Тбилиси, 4 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Комитет заместителей министров Совета Европы на состоявшемся 4 мая 1255-м заседании принял решение по вопросу «Совет Европы и конфликт в Грузии», в котором подчеркнута поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны стран-членов Совета Европы.

mil.ru Мемориал российским миротворцам — жертвам агрессии Грузии против Южной Осетии

По информации МИД Грузии, в документе основное внимание заострено на ответственности Российской Федерации за нарушения прав человека, которые происходят на контролируемых Россией «оккупированных территориях» Грузии.

В решении подчеркивается, что «Российская Федерация как государство, имеющее фактический контроль над этими территориями и ответственное за защиту прав человека, должна: обеспечить право на получение образования на грузинском языке; создать условия для безопасного и достойного возвращения беженцев и защиты их права собственности; отменить любые препятствия или ограничения для обеспечения свободы передвижения через административную границу и предотвратить незаконные задержания лиц; защищать проживающих на этих территориях лиц от дискриминационного отношения; расследовать нарушения прав человека на этих территориях».

Комитет заместителей министров с сожалением отмечает, что несмотря на многократные обращения к России, она продолжает возводить искусственные заграждения на «административной границе».

Члены комитета приветствуют инициативу правительства Грузии о бесплатном медицинском обслуживании для населения Абхазии и Южной Осетии.

В решении также содержится призыв к России обеспечить неограниченный доступ действующих органов Совета Европы на контролируемые ею территории Грузии.

В документе содержится и оценка шагов России, в частности договоров о стратегическом партнерстве и интеграции, заключенных с Абхазией и Южной Осетией. По мнению членов комитета, эти шаги подрывают усилия, направленные на обеспечение безопасности и стабильности в регионе, и нарушают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Соответственно, комитет призывает Россию выполнить международные обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

По оценке МИД Грузии, это решение подчеркивает, что вопрос Грузии не только остается в политической повестке дня Совета Европы, но и растет интерес к Грузии, что подтверждают документы Совета Европы о ситуации на «оккупированных территориях» за 2014, 2015 и 2016 годы.