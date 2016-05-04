Магас, 4 мая, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Около миллиона рублей было собрано на первом благотворительном аукционе в Ингушетии. Такая внушительная сумма была выручена от продажи вещей, принадлежавших в том числе и главе республики Юнус-Беку Евкурову.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Как сообщили ИА REGNUM 4 мая в пресс-службе главы субъекта, всего на аукционе, который организовал благотворительный фонд «Солидарность», было выставлено 40 лотов. Большую часть экспонатов предоставил для продажи Юнус-Бек Евкуров. Среди них были подарки, которые вручали главе Ингушетии в ходе официальных и рабочих визитов в регионы России и зарубежные страны.

Особый интерес на торгах вызвали коллекционные бронзовые монеты «200-лет Победы в Отечественной войне 1812 года», которые были проданы за 183 тысячи рублей и медная чеканка «Аланский воин», ушедшая с молотка за 120 тысяч рублей.

В аукционе, по словам главы фонда Магомеда Харсиева, приняли участие более 50 человек, вырученная сумма составила 992 тысячи рублей. Все средства будут направлены на благотворительные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, представители фонда рассчитывали выручить от продажи экспонатов из коллекции главы региона более 200 тыс. рублей. Итоговая сумма почти в пять раз превысила предполагаемую. Напомним, фонд социальной поддержки «Солидарность» заработал в Ингушетии весной прошлого года. Благотворительная организация была создана по предложению главы республики. Финансовая основа фонда складывается из добровольных пожертвований граждан Ингушетии.

За год работы на счета фонда было перечислено около 12 млн рублей. Большая часть из них — 11 млн рублей — пошла на строительство 11 домов, предоставление стройматериалов 25 семьям, приобретение трех земельных участков и оказание материальной помощи 50 жителям республики, которые нуждались в дорогостоящем лечении.