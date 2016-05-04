Сочи, Краснодарский край, 4 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. В Сочи перекрыто движение по проселочной дороге между двух населенных пунктов. Причиной стал сход грязекаменной массы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 4 мая, инцидент произошел сегодня в Адлерском районе.

23.mchs.gov.ru Грязевой поток

Сель сошел на дорогу между селами Ермоловка и Аибга. По данным ведомства, в настоящее время движение на данном участке перекрыто.

По словам спасателей, угрозы для населения нет. Также информации о разрушениях, нанесенных селем, не поступало.

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Напомним, осенью прошлого года из-за селя, сошедшего на железнодорожное полотно на участке Дагомыс — Лоо Северо-Кавказской железной дороги, частично было прервано движение поездов. В результате схода грязекаменной массы оказалась повреждена контактная сеть, грунт на железнодорожных путях со стороны склона достигал уровня более одного метра, со стороны моря движению поездов препятствовали деревья, сошедшие с грунтом. Всего в пути задержались семь пассажирских поездов, а также рейсы в обоих направлениях между Олимпийским парком и Туапсе. Восстановительные работы были полностью завершены на следующий день.