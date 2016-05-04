Москва, 4 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Работы по возведению стадиона ЦСКА завершены на 95%, об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщает 4 мая пресс-служба портала Стройкомплекса Москвы.

skyscrapercity.com Строительство стадиона ЦСКА

Полностью работы будут выполнены в середине этого года, пояснил чиновник.

«Строительство арены завершится летом этого года. Стадион станет тренировочной площадкой для команд во время чемпионата мира по футболу», — рассказал Хуснуллин.

Новый стадион сможет вместить 30 тысяч зрителей, для почетных гостей предусмотрены 127 VIP-лож с панорамным обзором поля.

Помимо стадиона, спортивный комплекс будет включать в себя музей ЦСКА, детско-юношескую спортивную школу, медицинский центр, рестораны, сувенирные магазины, гостиницу для приема спортсменов.

Марат Хуснуллин также напомнил об активной реконструкции Большой спортивной арены «Лужники», которая станет главной площадкой Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, в соответствии с графиком продолжаются работы на стадионе «Динамо».

"На реконструкции задействовано достаточное количество рабочих и техники», — отметил заместитель мэра столицы.