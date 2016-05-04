Вильнюс, 4 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Литовская ассоциация потребителей организовала акцию, во время которой вручила через посольство Эстонии «чемодан евро», попросив передать его официальному Таллину, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 мая, организации акции.

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Акцию организовали из-за «поддержки Литвы после того, как был обнародован факт, что управляемые государством предприятия, снизившие стоимость российского природного газа на деньги, переплаченные потребителями, передали его Эстонии дешевле, чем покупали сами».

«Почему наше правительство применяет такие запутанные схемы поддержки: покупает газ дороже, потребители за него платят, а тогда продают дешевле? Ведь значительно более бедных эстонцев мы можем поддержать, просто поднося чемоданы с деньгами жителей Литвы. Надеемся, что эстонцы отблагодарят с лихвой и дадут Литве 12 баллов на «Евровидении», — шутит председатель Литовской ассоциации потребителей Паулюс Мяряцкас.

По его словам, литовским потребителям, наблюдающим за «достигшими дна действиями правительства», остается «только посмеяться над собой».