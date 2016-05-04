Москва, 4 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Биржевой курс российского рубля в ходе торгов 4 апреля подешевел к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 10:48 мск доллар вырос на 1,3560 рубля к предыдущему закрытию и составил 65,9860 рубля. На максимуме американская валюта торговалась по 66,7990 рубля.

Евро к этому времени подорожал на 1,7650 рубля до 75,8130 рубля. В х-оде торгов европейская валюта достигала максимальной отметки в 76,6990 рубля.