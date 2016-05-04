Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Театральная площадь Ростова-на-Дону в День весны и труда стала спортивным центром. Первомай отметили на главной площади более 10 тыс. человек. Центральным событием стал легкоатлетический забег, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 4 мая.

rostov-gorod.ru Первомай на площади Театральной в Ростове-на-Дону

Почти 1 тыс. человек приняли участие в легкоатлетической эстафете, которая состоялась в 92-й раз. В ней поучаствовали не только школьники и студенты, но и известные спортсмены. Для тех, кому предпочтительнее более легкие нагрузки, провели утреннюю зарядку. Тренером выступил чемпион России по тяжелой атлетике, призер «Arnold Classic» по силовому экстриму Михаил Кокляев.

Свои силы можно было также попробовать и в других видах спорта. Главная площадь донской столицы была разделена на спортивные зоны. Здесь были установлены гребные тренажеры, мишени для стрельбы из лазерного пистолета, организован стритбол, площадки для игры в мини-футбол и ринг тайского бокса.

Дети тоже нашли себе занятия по душе. Для юных участников праздника были установлены батут, увлекательные лабиринты, работали аттракционы в парке Революции. Завершились торжества праздничным концертом.

Напомним, что в этом году Первомай совпал с главным праздником всех православных христиан — Светлым Воскресением Господня. В Пасхальную ночь тысячи верующих приняли участие в праздничных богослужениях, которые прошли во всех храмах областного центра. 1 мая также состоялся Пасхальный фестиваль на набережной реки Дон. Посетить мастер-классы и выставки творческих работ можно было в течение дня.