Москва, 4 мая, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) совместно с правительством РФ предложил субъектам РФ создать экономические макрорегионы вместо предлагавшегося ранее юридического объединения субъектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет федерации

Глава комитета СФ по федеративному устройству Дмитрий Азаров пояснил, что от регионов Совфед ожидает замечаний и предложений, на базе которых будет подготовлен доклад к заседанию Совбеза в июне. Подробностей проекта он не сообщил.

По словам источника издания в правительстве РФ, в проекте развития регионов затрагиваются в том числе «финансовые отношения регионов с федеральным центром», которые потребуют изменений в бюджетной и налоговой сферах. Обсуждается проект не только в регионах, но и в федеральных ведомствах.

Глава экспертного совета Всероссийского совета местного самоуправления, член СФ Вячеслав Тимченко заявил, что концепцией документа не предусматривается укрупнение регионов: он раскрывает основные подходы к формированию бюджетной и инвестиционной политики в регионах. Кроме того, проектом описывается разграничение полномочий между федеральной, региональной и местной властью.

Напомним, что 24 апреля в программе «Поздняков» на телеканале НТВ Валентина Матвиенко вновь заявила об актуальности укрупнения ряда российских субъектов. «Мы можем сегодня себе позволить провести те реформы, которые повысят качество управления, а соответственно, уровень экономического и социального развития, а главное — качество жизни людей», — сказала председатель Совфеда.