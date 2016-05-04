Москва, 4 мая, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России ведет работу по рассмотрению региональных планов импортозамещения. По результатам анализа поступивших планов министерством направлены предложения и замечания в 33 субъекта РФ, сообщили в Минпромторге.

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«Развивая импортозамещение в России, мы заинтересованы в создании единой системы координат для всех участников этой деятельности. Для этого планы импортозамещения, которые разрабатывают регионы, должны соответствовать отраслевым планам импортозамещения федерального уровня в части кодов, шифров и иных данных, обозначающих конкретные виды продукции», — отметил заместитель главы Минпромторга России Дмитрий Овсянников.

Работа с региональными планами по выпуску импортозамещающей продукции будет продолжена. В настоящее время на рассмотрении министерства находится еще 11 планов от республик Бурятия и Коми, Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской, Ростовской, Сахалинской, Челябинской областей, Забайкальского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Напомним, в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 3 октября 2015 года органам исполнительной власти субъектов РФ предложено утвердить планы по импортозамещению с учетом методических рекомендаций Минэкономразвития России.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, «импортозамещение остается важнейшей реформой независимо от санкций». «С помощью плана импортозамещения «Россия смогла не только стабилизировать ситуацию в наиболее проблемных отраслях, но и продолжить серьезно заниматься замещением импорта», — считает он.