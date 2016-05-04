Вашингтон, 4 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Доллар США в ходе торгов 4 мая растет к иене и евро на фоне заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Дэнниса Локхарда о возможном повышении ключевой ставки в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

По состоянию на 8:13 мск доллар США вырос до 107,20 иены (+0,6 иены). По отношению к евро доллар подорожал с $1,1486 за евро до $1,1496.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос до 93,15 пункта (+0,09%).