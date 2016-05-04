Москва, 4 мая, 2016, 09:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия» заявила о деструктивной роли руководства Турции во многих вопросах, в том числе в Крыму, в Сирии, в вопросах борьбы с терроризмом и помощи беженцам и национальном вопросе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Красная кнопка

По ее словам¸ Россия прекрасно знала о той политике, которую проводит турецкое руководство, в том числе в контексте Крыма и по сирийскому урегулированию, и со своей стороны сделала все, чтобы решить разногласия с Турцией за столом переговоров.

«К сожалению, всё упирается в нынешнее турецкое руководство», — подчеркнула Захарова. У Москвы сложилось впечатление, что власти Турции намерены восстановить былую мощь Османской империи. «Чем завершилась Османская империя, мы все знаем», — напомнила дипломат.

Все, что продолжает делать Турция, лишь усиливает деструктив, заключила дипломат. По ее мнению, рассчитывать на скорые изменения в позиции Анкары не стоит — она «идет по спирали нагнетания ситуации».