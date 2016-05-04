Нью-Йорк, США, 4 мая, 2016, 08:35 — ИА Регнум. Федеральный судья Шира Шейндлин, вынесшая в 2012 году приговор гражданину РФ Виктору Буту, назвала свой приговор — 25 лет тюрьмы — чрезмерно суровым, пишет The New York Times.

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27 апреля Шейндлин ушла в отставку. В интервью изданию экс-судья заявила, что 25-летний тюремный срок, к которому она приговорила Бута, является чрезмерным и неподходящим. «Он бизнесмен. Он работал в бизнесе по продаже оружия», — отметила Шейндлин, добавив, что террористом или боевиком он точно не был.

«Вопрос заключался в том, являлся ли он международным оружейным продавцом и имеет ли это значение», — пояснила судья в отставке. Шейндлин подчеркнула, что ее приговор, тем не менее, был самым мягким, который она могла вынести: в США был прецедент, в ходе которого минимальное наказание по аналогичным обвинениям было установлено на уровне 25 лет лишения свободы.

Напомним, Виктор Бут приговорен Федеральным судом Нью-Йорка к 25 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в попытке продать колумбийской террористической группировке FARC партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.