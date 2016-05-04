Ростов-на-Дону, 4 мая, 2016, 07:25 — ИА Регнум. Поражение, которое потерпел футбольный клуб «Ростов» от «Мордовии» (1:2), рулевой жёлто-синих Курбан Бердыев назвал обидным и незаслуженным, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев на тренировке с «Ростовом»

После окончания матча в эфире телеканала «Наш футбол» наставник ростовчан назвал причину поражения подопечных. По словам Курбана Бердыева, она заключается «в тех несвойственных «Ростову» ошибках, которые были допущены при взятии ворот. Это не характерно. То, что эмоциональный выплеск был большой, это понятно. Понятно и то, что команда не готова проводить игры на таком высоком уровне подряд. Но несмотря на все это, я не могу сказать, что ребята не старались и не хотели победить, настрой был неплохой», — отметил рулевой.

Напомним, что футболисты «Ростова» вновь уступили лидерство столичному ЦСКА. У жёлто-синих в активе 51 очко, у команды Леонида Слуцкого — 53. В спину донскому клубу уже «дышат» питерский «Зенит» и «Краснодар», у которых по 49 баллов.

Следующий матч «Ростов» проведёт дома. На стадионе «Олимп-2» 6 мая подопечные Бердыева встретятся с «Локомотивом». Ожидается, что игра состоится при полном аншлаге, так как болельщики вновь раскупили билеты за считанные часы.