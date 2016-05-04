Мюнхен, Германия, 4 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Идея внести известное произведение лидера германского национал-социализма Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») в обязательную школьную программу внесла раздор в германское общество. Соответствующее решение в ближайшее время рассмотрит парламент федеральной земли Бавария, сообщает RT.

Цитата из к/ф «Обыкновенный фашизм». реж Михаил Ромм. 1965. СССР Нацистское аутодафе

По словам одного из авторов инициативы депутата Томаса Геринга, очень важно, чтобы дети 15−17 лет прочитали эту книгу на уроках в школе: «Не думаю, что современные дети увидят в произведении какой-то соблазн». «Знание об идеологиях прошлого поможет уберечь детей от новых правых идеологий», — пояснил Геринг.

Однако с Герингом не согласны представители немецких евреев. Они опасаются, что прочтение Mein Kampf может оказать на подрастающую молодежь Германии обратный эффект и способствовать разжиганию ненависти. Израильский историк Эфраим Зурофф отмечает, что многое зависит от того, каких политических убеждений будут придерживаться учителя и от того, каким образом они будут строить обсуждение этой темы с детьми. «Теоретически учитель может на примере этой книги говорить о губительности нацизма, а может его пропагандировать», — беспокоится ученый.

Идея изучения наследия Гитлера в школе стала возможной после того, как истекли права на книгу, в течение 70 лет принадлежащие правительству Баварии.