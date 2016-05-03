Ереван, 3 мая, 2016, 22:59 — ИА Регнум. Пусть никто не сомневается, что в случае официального признания Нагорно-Карабахской Республики все узнают об этом первыми из уст президента Республики Армения Сержа Саргсяна, 3 мая в беседе с news. am заявил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян, комментируя заявления аппарата президента Азербайджана и других структур в связи с включением в повестку дня заседания правительства Армении проекта закона о признании независимости Нагорного Карабаха.

President.am Владимир Акопян

«Увы, в Азербайджане так долго жили при диктатуре, что уже в высших кругах власти забыли, что в других странах есть и люди, не сидящие в тюрьмах и при этом — представляете? — имеющие право выдвигать законодательные инициативы. А правительство — как ни странно — обязано включать в повестки дня своих заседаний инициативы оппозиции и обсуждать их», — сказал Акопян.

Он отметил, что сейчас в Армении следят «за парадом бредовых заявлений различных высокопоставленных чиновников Азербайджана, которые, не только поражают, но могут и развеселить». «Такое впечатление, что в Азербайджане исчезли даже книги по демократии, из которых можно узнать, что это такое», — отметил пресс-секретарь президента Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в повестку предстоящего 5 мая заседания правительства Армении включен законопроект «О признании Республики Арцах», представленный в порядке законодательной инициативы оппозиционными депутатами Национального собрания Армении Заруи Постанджян и Грантом Багратяном.

Официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев по этому поводу заявили, что признание Ереваном «оккупационного режима в Нагорном Карабахе лишит Минскую группу мандата.

«В случае такого признание Минская группа ОБСЕ будет лишена мандата. Это является ярким примером оскорбления и произвола в отношении процесса Минской группы, ее сопредседателей и всего международного сообщества», — сказал официальный представитель МИД.

Комментируя законодательную инициативу оппозиционных депутатов, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов заявил, что Армения признает Карабах в случае возобновления военных действий.

«Мы не раз предупреждали, что в случае возобновления военных действий мы признаем НКР. Пока есть возможность исправить ситуацию посредством переговоров или обеспечить прогресс, мы пойдем по этому пути, в этом вопросе наше мнение неизменно. Наша конечная цель — международное признание, чтобы однажды НКР могла стать членом ООН, и этот день непременно наступит. С 1988 года народ Арцаха борется за право на самоопределение. И борьба за Арцах для нас — это не территориальный спор, а прежде всего реализация права на самоопределение. Речь идет не об Армении или Азербайджане, речь идет о реализации права на самоопределение граждан Арцаха», — отметил Шармазанов.

Правительство Армении обсудит законопроект 5 мая. По мнению аналитиков правительство одобрит этот проект, и представит его на рассмотрение Национального Собрания. Представлять законодательную инициативу в паламенте будет замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Замминистра комментируя законодательную инициативу 3 мая заявил, чтo включение вопроса в повестку дня заседания правительства Армении не означает признания НКР. «В повестку дня правительства включен вопрос не об одобрении проекта закона о признании НКР, а о выдаче заключения правительства относительно законодательной инициативы двух депутатов» —, отметил Кочарян.

«Признание будет обусловлено дальнейшим развитием обстановки. Если Азербайджан развернет новую военную агрессию, вопрос признания Нагорного Карабаха войдет в повестку дня», — подчеркнул замглавы МИД Армении.

Президент Серж Саргсян в ходе четырёхдневной войны, выступая перед послами ОБСЕ, заявил, что если война будет продолжаться, и будет носить широкомасштабный характер, то Армения признает НКР. В то же время он заявил о том, что поручает МИД разработать договор о военной взаимопомощи между Арменией и НКР.

В эти дни, в ответ на вопросы журналистов о том, в каком состоянии находится процесс, глава МИД Эдвард Налбандян заявил, что договор разрабатывается.