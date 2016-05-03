Степанакерт, 3 мая, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Аналитический центр OSTKRAFT сообщает, что в ходе военных столкновений 2−5 апреля армии НКР удалось установить контроль над местечком Гюлистан в бывшем Шаумяновском районе НКАО. Гюлистан — самое северное из пяти меликств Нагорного Карабаха, возникших в XVII веке. Именно там в 1813 году был подписан мирный договор между Российской империей и Персией (Ираном). Персия признавала переход к Российской империи «на вечные времена» Дагестана, Картли, Кахетии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и таких ханств, как Бакинское, Карабахское, Гянджинское, Ширванское, Шекинское, Дербентское, Кубинское. К Российской империи отошла также часть Талышского ханства. Отсюда — символика, заставляющая осмысливать или переосмысливать давние исторические события с точки зрения будущих контуров новой геополитики региона.

Флаг Нагорно-Карабахской Республики

Это был серьезный разворот петербургского кабинета в кавказской политике. Императору Александру I было известно о том, что в 1814 году Англия подписала с Персией договор, согласно одной из статей которого Лондон обязывался осуществлять «посредничество» при определении русско-иранской границы. Он считал Гюлистанский трактат «промежуточным», поскольку определение границ между Россией и Персией было специально оговорено в приложенном к трактату «Сепаратном акте». Персия при поддержке Великобритании настаивала на возвращении к границам 1801 года. Так вводилась острая интрига, предопределившая в конечном счете дальнейшую судьбу Карабахского ханства.