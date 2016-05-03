Минск, 3 мая, 2016, 19:10 — ИА Регнум. «Что касается единой промышленной политики ЕАЭС, то она, безусловно, нужна. Для этого в том числе создавалось когда-то Союзное государство России и Белоруссии, а потом Таможенный союз и ЕАЭС. Мы должны координировать нашу промышленную политику. Но, к сожалению, надо отметить, что сегодня эта координация не очень получается. Думаю, что это недоработки и ЕЭК, и правительств всех пяти стран», — заявил 3 мая в Минске зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко.

Пресс-служба Совета Министров Республики Беларусь Владимир Семашко

«При этом в последнее время наблюдается тенденция, что, несмотря на все соглашения и договоренности в ЕАЭС, многие страны пытаются не совсем правильно защитить, закрыть свой рынок. И по некоторым позициям чувствуется откровенная дискриминация белорусских поставщиков. Мы с этим боремся всеми возможными мерами», — констатировал он. Как сообщает госинформагентство БелТА, Семашко указал также на то, что «промышленным комплексам всех стран ЕАЭС не нужно дублироваться».

Четыре совместных интеграционных промышленных проекта с Россией находятся в достаточной степени готовности, а по одному работа приостановлена, сообщил Семашко. Вероятно, имелись ввиду успешно проваленные пресловутые пять «пилотных» интеграционных проектов в промышленной сфере, заявленные в 2013 году.

Напомним, выступая 31 октября 2014 года в Нацсобрании Белоруссии, Владимир Семашко заявил, правительство Белоруссии намерено в ближайшей перспективе принять с российскими партнерами принципиальные решения по реализации пяти интеграционных проектов в промышленной сфере. Среди таковых значились слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Семашко сообщил, что за прошлые годы проделана значительная работа по оценке активов данных предприятий, рассмотрены планы их развития и т.д., однако не все противоречия устранены, и официальный Минск пока «торгуется» с потенциальными российскими партнёрами.

С тех пор имитация интеграции в промышленной сфере продолжалась с разной степенью интенсивности, однако Александр Лукашенко, периодически накладывая вето на разные проекты из заявленного пакета, чётко дал понять, что ни «МАЗ», ни «МЗКТ», ни другие белорусские госпредприятия не будут интегрированы с российскими профильными партнёрами. Провал всего лишь пяти интеграционных проектов в формате Союзного государства поставил вопрос о способности хотя бы в среднесрочной перспективе выйти на обсуждение таких вопросов в формате Евразийского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2015 года в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота обсудил с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым «пять интеграционных проектов» в промышленной сфере, ни один из которых не был реализован. Чиновники рассмотрели причины, по которым за годы разговоров не появилось практического выхода. Рапота также обсудил с Кобяковым проблему реализации в СГ единой промышленной политики.