Вильнюс, 3 мая, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В рамках инициативы Брюсселя уравнять зарплаты командируемых работников Литва инициирует так называемую процедуру «желтой карточки», сообщили ИА REGNUM сегодня, 3 мая, в Сейме Литвы. Парламентарии не согласны, чтобы Брюссель регулировал командировочные литовских перевозчиков.

livesport.ru Желтая карточка

Член Комитета Сейма по европейским делам Аудронюс Ажубалис считает, что литовские компании по перевозкам в этом случае просто обанкротятся.

«Сейм принял постановление, в котором сказано, что это нарушение субсидиарности. 76 членов Сейма голосовали за то, что это предложение поспешное, что не учитывается разница, существующая между государствами-членами. Думаю, эта тенденция последнего периода, попытка навязать неблагоприятные условия для средних и небольших государств ЕС. Пока что средняя демократия такова, что позволяет нам успешно с этим справляться», — сказал Ажубалис.

Президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Эрландас Микенас также отрицательно оценивает инициативу Брюсселя.

«Предложения Еврокомиссии вызывают большое беспокойство у литовских транспортников. По мнению транспортников, Еврокомиссия не выдерживает давления ветеранов ЕС, которое стало особенно активным после потери движения товаров в Россию. Мы думаем, что новый порядок обладает зачатками протекционизма. Свободное передвижение работников, свобода учреждения, свобода предоставления услуг — основные принципы внутреннего рынка союза, установленные в договоре о действии ЕС», — сказал Микенас в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.

В Брюсселе считают, что страны члены ЕС должны платить командировочные по тарифу, который установлен в стране, по которой проезжает водитель грузовика. В Литве командировочные значительно ниже чем, например, в Германии. В результате разницы литовские компании вынуждены будут платить командировочные своим водителям гораздо выше, чем сейчас, что сделает для них рынки развитых стран Западной Европы недоступными, считают в Литве.