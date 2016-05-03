Минск, 3 мая, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Совмин Белоруссии постановлением № 327 от 21 апреля утвердил госпрограмму «Наукоемкие технологии и техника» на 2016 — 2020 годы. Документы госпрограммы опубликованы на сайте правительства постсоветской республики.

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Финансирование госпрограммы будет осуществляться «в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете в том числе на научную, научно-техническую и инновационную деятельность, а также за счет собственных средств организаций — исполнителей Государственной программы и иных источников, не запрещенных законодательством». На реализацию госпрограммы в 2016 — 2020 годах планируется направить 4,8 трлн белорусских рублей .

Госпрограмма разработана во исполнение поручений Александра Лукашенко в целях формирования системы госзаказа для осуществления научными организациями наиболее значимых для постсоветской республики разработок, создания инновационных организаций, осуществляющих производство наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. В числе основных задач программы значатся «разработка и освоение новых видов биотехнологической продукции и услуг V и VI технологических укладов, развитие биотехнологического сектора экономики в соответствии с мировыми тенденциями», «создание белорусской антарктической станции», развитие производственного сектора космической отрасли, а также развитие, совершенствование и рациональное использование «генетических ресурсов» и деятельности Ботанического сада Академии наук. Кроме того, запланировано «обеспечение ускоренного технологического развития отечественных отраслей экономики на основе создания и внедрения новых и высоких технологий для производства наукоемкой конкурентоспособной продукции». В госпрограмме запланированы мероприятия по повышению эффективности объектов атомной энергетики, АПК и предприятий фармацевтики. Госпрограмма включает в себя девять подпрограмм: «Инновационные биотехнологии — 2020»; «Освоение в производстве новых и высоких технологий»; «Мониторинг полярных районов Земли, создание белорусской антарктической станции и обеспечение деятельности полярных экспедиций»; «Мобилизация и рациональное использование генетических ресурсов растений национального банка для селекции, обогащения культурной и природной флоры Белоруссии»; «Развитие государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад Национальной академии наук Белоруссии»; «Научное сопровождение развития атомной энергетики в Республике Беларусь»; «Исследование и использование космического пространства в мирных целях»; «Импортозамещающие диагностикумы и биопрепараты — 2020», «Химические средства защиты растений» на 2016 год. Ответственным заказчиком госпрограммы определена Национальная академия наук Белоруссии, а заказчиками — ряд министерств и Академия наук. Персональная ответственность за реализацию госпрограммы возложена на председателя президиума НАН, министра сельского хозяйства и продовольствия, министра здравоохранения, министра образования, министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, министра энергетики и министра по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля президиум Совмина Белоруссии рассмотрел вопрос «Об итогах реализации государственной программы инновационного развития Белоруссии на 2011−2015 годы и проекте программы на 2016−2020 годы». Главной целью госпрограммы инновационного развития Белоруссии на 2016−2020 годы является обеспечение качественного роста и повышение конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укладов: IT — сектор, высокоточное машиностроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика, биотехнологии и других. В настоящее время Белоруссия находится у порога IV технологического уклада, отставая от стран-лидеров на два технологических уклада.