Вильнюс, 3 мая, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Парламентская фракция правящих социал-демократов сегодня, 3 мая, пригласила на заседание главу Банка Литвы (Центробанка) Витаса Василяускаса по поводу его предыдущей деятельности, о которой объявили СМИ, распутывающие истории скандала вокруг так называемых «Панамских документов», сообщили ИА REGNUM в Сейме Литвы. «Как утверждают литовские СМИ, нынешний директор Банка Литвы обладал полномочиями действовать со связываемым с Путиным российским миллиардером Николаем Цветковым», — говорится в обращении социал-демократов.

delfi.lt Витас Василяускас

Василяускас подтвердил, что работал с офшорным бизнесом, и говорит, что делал это законно. Компании, действующие в юрисдикции льготного налогообложения, работают законно, но попавшие в «Панамский скандал» руководители и должностные лица других стран приняли моральную ответственность, как давшие обязательства перед своей страной и избегавшие платить ей налоги, хотя формально их деятельность была законной, подчёркивают социал-демократы.

«Парламентская фракция социал-демократов стремится выяснить, какую ответственность должен принять Витас Василяускас как председатель Банка Литвы и бывший глава избирательного штаба президента, консультируя российских предпринимателей, близких к Путину, по вопросам льготного налогообложения и обладая полномочия действовать от их имени; и вообще не компрометируют ли такие связи с олигархами другой страны нынешнюю должность главы Банка Литвы», — отмечается в заявлении фракции.

Также у Василяускаса хотят спросить, какие меры применяет Банк Литвы, осуществляя контроль над ценами в Литве, за который ответственно учреждение Василяускаса.